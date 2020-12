Kell 20 "Suud puhtaks": kas kiirlaenuärisid tuleks rangemalt reguleerida?

Kiirlaenudest on paljude jaoks saanud tarbimisharjumus, ütlevad võlanõustajad. Kui palju on Eestis võlgadega kimpus inimesi, ei tea päriselt keegi. Kas võlakarussell on tarbimisühiskonna paratamatu kõrvalnähtus? Kuidas aidata neid, kes laenurattas ise hakkama ei saa ning kas kiirlaenuäride tegevust tuleks rangemalt reguleerida, seda analüüsib teisipäevane "Suud puhtaks" ETV-s.