Lõuna prefektuur saatis piirivalvekoerad Dika ja Fado pensionile

Elusid päästnud ja kurjategijaid tabanud Dika Diarko ja Fado Ausgewecht on koera-aastates juba vanad mehed, enam nii hästi käsklusi ei kuule ja valmis väärikaks pensionipõlveks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teenistuskoera üleskasvatamine ja treenimine on aga omaette elustiilivalik ning tähendas kahele piirivalvurile täieõigusliku pereliikme lisandumist.

"Nagu lapse kasvatamine. Hästi palju rahulikku närvi, kannatust on hästi palju vaja. Ma tegin paralleeli, et ta on nagu väike laps, aga ta ei ole ikkagi inimene. Hästi palju on kannatust vaja ja mõistmist. See ei käi nipsuga, vaeva peab palju nägema," selgitas Saatse kordoni koerajuht Rivo Marran.

Teisipäeval oli aeg nutikatel ja sõnakuulekatel koertel teenistustraksid üle anda ja saata nad uue pehme pesa ja meenekotiga puhkama.

Ühtedeks paremateks jäljeajajateks peetud saksa lambakoerad on piirivalves olnud asendamatud kolleegid.

"Selle kümne aasta jooksul on nii palju juhtunud, et täpselt sõrmede peal ei oskagi kokku lugeda. Neid juhtumeid on olnud piisavalt. Ilma koerteta piirivalves ei saagi, see on ikka vaieldamatu osa piiri valvamisel, teisiti ei saa. Juba praegu on mul uus kutsikas võetud, treenin toda nüüd," ütles Marran.

Dika ja Fado asemel võtavad kohad sisse Riks ja Eco.