Kolmapäev on karge, kuid päikeseline

Kolmapäeva öö on Eestis rannikualadel kohati vähese vihma või lörtsiga, mujal kuiv. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -5 kraadini, rannikualadel on sooja 1 kuni 5 kraadi. Teed on libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on paljudes kohtades selge, lääne ja põhja pool veidi pilvisem, kuid peamiselt sajuta. Edela- ja lõunatuul on sisealadel nõrk, rannikul mõõdukas. Külma on 1 kuni 5 kraadi, rannikualadel on õhutemperatuur 0 ja +3 kraadi vahel. Teed on mitmel pool libedad.

Päev on laialt päikeseline ja sajuta. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, pärastlõunal saartel puhanguti 12 kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist 0 kraadini, õhtu poole langeb paiguti -5 kraadini, saartel ja rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Neljapäeva öö on kuiv ja karge: miinuskraade on sisealadel kuni 7, päeval hakkab pilvkate järk-järgult tihenema ning tuul tugevnema, õhus valitsevad miinuskraadid, vaid meremõjuga rannikul on soojem.

Reede tuleb pilves ja tugeva tuulega. Päeval võib ka üksikuid sajuhooge olla. Öö on miinuskraadidega, päev 0 kraadi ümber. Ilm on kõle.

Laupäeva öösel hakkab saartelt alates vihma ja lörtsi sadama, mandril tuleb ka lund. Päeval koondub sadu enam Ida-Eesti kohale, läänes on üksikuid vihmahooge. Tuul annab järele. Õhutemperatuur tõuseb hommikuks plussi, päeval on sooja kuni 7 kraadi.

Pühapäev peaks tulema juba sajuta, selgimisi on aga pilvede vahele loota alles päeva teises pooles. Tuul on mõõdukas ja õhk soe.