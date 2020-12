Välisluureamet on teinud tavatu sammu ning otsib ajalehes ilmunud kuulutuste abil töötajaid kahele ametikohale. Tööd saab luureoperatsioonide spetsialist ja luureinfo analüütik.

Kolmapäevase Eesti Ekspressi töökuulutuste rubriigis ilmunud luureoperatsioonide spetsialisti kuulutuses otsitakse haritud ja laia silmaringiga head suhtlejat, kes mõistab, et elu käib ka väljaspool kontorit ja tavatööaega. Ametisse sobivalt inimeselt eeldatakse, et talle meeldib reisida ning kiiret kohanemist uutes kultuuriruumides ja olukordades. Kandideerija peab valdama hästi nii vene kui inglise keelt.

Samuti seisab kuulutuses: "Kas suudad meid veenda, et sinus võib peituda nii müügimees kui analüütik, nii sportlane kui diplomaat, nii maailmarändur kui psühholoog?" Sobiv kandidaat peab olema Eesti kodanik ning valmis taotlema juurdepääsuluba riigisaladusele.

Ka luureinfo analüütik peab olema haritud ja laia silmaringiga, lisaks analüütilise mõtlemisega. Sellest, mida uuelt kolleegilt oodatakse, annavad aimu järgmised read kuulutuses: "Kas oled hea mõistatuste lahendaja, kas märkad mustreid ja leiad varjatud seoseid? Kas näed andmete taga inimest ning kas sulle pakub huvi, kuidas maailm ja inimesed toimivad? Kas suudad läbi töötada suuri andmemahte, neid loominguliselt kombineerida ning arusaadavalt ja lühidalt esitleda?"

Luureinfo analüütikuks sobiv inimene peab valdama nii vene kui inglise keelt, olema valmis töötama väljaspool tavalist kontoritööaega, taluma rutiini, olema Eesti kodanik ning valmis taotlema juurdepääsuluba riigisaladusele.

Mõlemale ametikohale kandideerijad peavad lisaks elulookirjeldusele esitama kuni 650-sõnalise oma elukäigu analüüsi koos visuaalse informatsiooniga (tabelid, graafikud, kaardivaade jne).

Tööle kandideerimise tähtaeg on 13. detsember. Palganumbrit ja muud motivatsioonipaketti tööpakkumiskuulutuses märgitud pole.

Välisluureamet on kaitseministeeriumi valitsemisalas olev julgeolekuasutus, mille peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta. Samuti tagab välisluureamet turvalise side riigi salastatud võrkudes ja viib läbi välisvastuluuret, et kaitsta Eesti diplomaate ja välisoperatsioonidel teenivaid kaitseväelasi. Lisaks kaitseb välisluureamet Eestile edastatud salastatud välisteavet, täites riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.