Sõnausele kogunes pea 4000 uudissõna

Kõige populaarsem uudissõna oli "lühik", mida esitati 28 korral vastena "shortcutile". See oli ühtlasi enim pakutud ingliskeelne sõna kokku 159 vastega. Otsetõlkes tähendab sõna "kiirlõiget" ning vastetena pakuti näiteks "kirt", "kärmik", "lühe", "otsek" ja "õgvik", teatas Vabamu.

Palju erinevaid vasteid pakuti ka sõnale "chattima"- kokku 152. Asendussõnadeks pakuti näiteks "nestlema", "lobama", "sõrmlema" või "tekstima". 126 korral pakuti vastet "distantsõppele" ning asenduseks pakuti "hajakool", "sildõpe", "kodukool", "iseõpe", "pereõpe" ja "kõpe".

Sõnause projektijuhi Ede Tamkivi sõnul on raske on ennustada, millised uued sõnad käibele lähevad. "Kindlasti on suurem potentsiaal just lõbusatel ja suupärastel sõnadel, mis loovad hetkega elulisi seoseid ja jäävad seega inimestele hästi meelde."

Sõnausest võttis osa igas vanuses keelehuvilisi - noorim sõnaesitaja (vanema abiga) oli kaheaastane ja vanim 88. Kõige aktiivsemalt võtsid sõnakorjest osa noored vanuses 12-18 eluaastat, samas kõige viljakamad olid 30-40 aastased, kellest mõned esitasid kokku üle saja sõna.

36 põhi- ja keskkooli ning erinevate klassikollektiivide poolt laekus kokku 392 sõna. Kõige usinamad olid Tartu Hansa Kooli 4.-8. klasside õpilased, kes esitasid õpetaja Lea Sokmani abiga kokku 50 sõna. Aktiivsed olid ka väikeste koolide õpilased Kolgalt, Neemest, Paliverest ja Tootsilt. "Tahaks eraldi tänada neid tublisid õpetajaid, kes selle teema tunnis ette võtsid ja julgustasid õpilasi keelt uuendama," lisas Tamkivi.

Enne, kui komisjon parimad sõnad välja kuulutab, saavad kõik soovijad valida esitatud uudissõnade seast oma lemmikud. Alates 2. detsembri pärastlõunast saab oma lemmiksõnade poolt hääletada Sõnause Facebooki lehel.

Võitjasõnad kuulutatakse välja 8. detsembril, keeleuuendusliikumise algataja Johannes Aaviku 140. sünniaastapäeval ning parimaid sõnaloojaid tunnustatakse auhindadega.

Sõnaus on Vabamu muuseumi ja presidendi kantselei ühisalgatus, mis on ka osa digikultuuri teema-aastast. Vabamu kavatseb muuta sõnause iga-aastaseks ürituseks, seega tänavu esitamata jäänud sõnu saab välja pakkuda järgmisel sügisel.