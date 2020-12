Kuusemüük kolib aasta-aastalt üha varasemaks

Tänavu on eriline aasta. Ühest küljest ei saa inimesed reisile minna, neil on raha üle ja nii ostab mõni koguni mitu kuuske - kas siis korraga või pärast seda, kui esimesel okkad pudenema hakkavad, teab aastakümneid Tallinna erinevatel müügiplatsidel kuuski müütav Geit Eero. Teisalt aga võib ehitud kuuseke toanurgas olla rusuval koroonatalvel mõne jaoks ainus rõõm.

"Me juba tõime pühapäeval," ütleb kaubanduskeskusest väljuv Svjatoslav, kes tõdeb, et eelnevatel aastatel on pere kuuse hiljem tuppa toonud. "Naine soovis. Ta tahtis, et juba 1. detsembril oleks kuusk toas. Ma arvan, et see on seotud sooviga, et oleks lihtsalt pidulikum."

Svjatoslav pisut pelgab, et jõuludeks on okkad kuuselt juba maas. "Aga no mis teha! Eks tuleb selle eest siis hoolitseda."

Svjatoslavi-suguseid on teisigi. Pealinna kaubanduskeskuste esistel platsidel algas kuusemüük tänavu päev enne esimest adventi ehk juba 28. novembril.

"Siin on sellised kahtlased ajad meil. Eks kuusekasvatajad olid tänavu ka juba varem valmis, et kes teab, mis tuleb, ja nüüd ta siis toimub," põhjendab senisest varasemat müüki Kristiine keskuse kuuseplatsil jõulupuid müüv Martin Arnhold.

Arnhold ütleb, et müügiperioodi algus on alati nadi. "Alguses rahvas veel käib, uurib. Mida lähemale jõuludele ja aastavahetusele, seda suuremaks kuusemüük läheb," teab ta. Väga palju kuuski müüakse ka vahetult enne aastavahetust.

Ühtviisi hästi ostetakse nii lõhnavaid kuuski kui ka mittepudenevaid nulgi ning kõige minevam kaup on umbes ostja enda pikkused või sellest natuke üle ulatuvad kuused. Viis päeva pärast kuusemüügi algust ongi mehepikkused kuused otsas ja müüja ootab kasvatajatelt lisa.

Rahvuslikku eripära nii varasel kuuseostul silma ei torka - elusat jõulurõõmu käivad valimas nii eesti kui ka vene emakeelega inimesed. Kuusekesi viiakse ka lasteaeda või klassiruumi silmailuks.

Kuuske saabub ostma ukrainlane Vladimir. Alul valib ta välja väikese, põlvekõrguse kuusekese, mis juba on kaitsvasse võrku mässitud. Sammub siis kuusejalgade virna juurde, haarab sealt pealmise ja hakkab väljavalitud kuusekest selle sisse passitama. Ei passi, kuusejalg on visuaalselt sama suur kui kuuseke isegi. Kõnnib tagasi kuuskede juurde, kust kuusemüüja Martin talle juba kaks korda kõrgema kuuse ulatab, mis mehele rinnuni. Jah, just see, on kaup viimaks koos. Kuusemüüja paneb veel kotikese käbisid ka kodus kuuske ootavatele lastele kingiks kaasa.

"Lõhn, detsember algas. et tuju tõsta," loetleb Vladimir põhjuseid, mis ajasid ta nii vara kuuske ostma. Igal aastal ta nii vara kuuske tuppa pole viinud, aga seekord sattus kuusemüügipunktist mööda minema, nägi neid ja otsustas ära osta.

"Ilusad kuused, meeldiv teenindus," põhjendab ta, lisades, et peab õigeks osta jõulupuu ametlikelt müüjatelt, mitte võtta metsast. "Olen ka ise metsaomanik," lisab ta.

Vladimir tahtis, et jõulupuu ei oleks liiga suur, ei võtaks liiga palju ruumi ja sobituks kuusejalaga. Kunstkuusk ei lähe mingil juhul, sel pole lõhnagi, leiab ta. Tema kuusk peab vastu pidama üle aastavahetuse ja õigeusupühade.

Väike Jegor on tulnud koos isaga kuuske valima. Ja nagu kuusemüüja jutu kinnituseks, jääb poiss seisma napilt üle ta pea ulatuva kuusekese kõrvale. See, näitab ta isale.

"See on väike ja ilus," põhjendab Jegor oma valikut. Täna jääb kuusk siiski veel kaasa võtmata, ehk homme. Aga isa nõustub, kuuseke võib väike olla.

Väikese kuusekese saab kätte 15 euroga, mehemõõtu kuusk maksab 35 eurot. Kuusemüüja Martin Arnhold kinnitab, et hinnad mullusega võrreldes tõusnud ei ole.

"Hinnad on igal aastal ikka ühtemoodi. Kuusekasvatajad ei taha seda hinda eriti kõigutada. Aga hind tõuseb küll, ta tõuseb jõulude ajal ja enne aastavahetust," teab müüja.

Selgub, et isegi kuusemüügil kehtib tarbijakaitse - kellel okkad enne jõule maha pudenevad, neil vahetatakse kuusk uue vastu ringi. Kuusekasvatajale on see maineküsimus.

Millal aga kuusemüüja endale kuuse tuppa toob? "Kuusemüüja endale kuuske tuppa ei too," teatab aga Arnhold.

Potikuuskede populaarsus kasvab

Tartumaal asuvas Juhani Puukoolis on kuusemüük alanud igal aastal esimesest advendist. Kõige aktiivsem müügiperiood algab nädal enne jõule.

Juhani Puukooli müügiarendusjuht Ülle Pekk loodab, et tänavune kuusemüük tuleb mullusega vähemalt sama või pisut enam. Seda enam, et hinnad on aastast aastasse samas suurusjärgus püsinud.

"Me müüme tavaliselt 1500-2000 jõulupuud," ütleb Pekk. "Keskmiselt algavad kuusehinnad 15 eurost ja nuluhinnad 25 eurost. Kuuski ja nulgusid on meetrist kuni nelja meetrini. "Viimase viie aasta keskmine hind on olnud suhteliselt sama, võib-olla ta kahe-kolme euro võrra on muutunud siia-sinnapoole."

Lisaks traditsioonilistele jalaltlõigatud kuuskedele ja nulgudele on üha enam hakatud otsima ka potikuuski. Need on kallimad, hinnad võivad küündida koguni 150 euroni. Samuti leidub üha enam neid, kes istutavad omale kuuse aeda ja ehivad seda õues aastast aastasse, kuuske tuppa toomata.

"Ilmselt on see üldine filosoofia muutus. Kliendid tahavad jätkusuutlikku taime endale," põhjendab Pekk.

Kuuski ja nulgusid ostetakse Juhani Puukoolist üsna võrdselt. "Aga siiski, eestlane on kuuseusku," lisab Pekk. "Väga paljud tahavad ikkagi seda kuuselõhna. Nulud jällegi on vastupidavamad."

Järjest enam lähevad eestlased enne pühi ka metsa, et sealt ise omale jõulupuu välja valida. Teiste trendidena tellitakse omale AliExpressist plastmasskuusk või ehitatakse käepärastest materjalidest fantaasiakuusk.