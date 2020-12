Greenergy Data Centersi taga on omakorda kahteteist Kesk- ja Ida-Euroopa riiki ühendava kolme mere algatuse alt loodud investeerimisfondi ehk Three Seas Initiative Investment Fundi raha. Ka Eesti riik on sinna fondi panustanud 20 miljonit eurot.

Fondilt investeeringu saanud ja nüüd seda paigutava Greenergy juht Üllar Jaaksoo ütleb, et Greenergy eesmärk on arendada efektiivselt energiat kasutavaid ja loodussäästlikke andmekeskusi ja seetõttu investeeriti ka siia.

Keskus peaks valmima järgmise aasta kevadeks ja Jaaksoo sõnul on esimeste klientidega, kes andmekeskuse serverites oma andmemahte talletama hakkavad, eellepingud juba olemas.

Tehingu hinda osapooled ei avalda, kuid varasemast on teada, et esimeses etapis on keskuse arenduskulu umbes 30 miljonit eurot ja edasi arendades võiks investeeringu kogumaht ulatuda saja miljoni euroni. Jaaksoo sõnul on Greenergy jaoks esialgu oluline keskus korralikult käima saada.

"Ja selle n-ö visiitkaardi pealt, selle näidismaja pealt tekib meil tegelikult tugev vundament olla selle sama asja pakkuja ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikides," sõnas Jaaksoo.

Kolme mere algatuse investeerimisfondi maht kokku on praegu miljard eurot. Fond investeerib energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamisse.

Investeerimisfondi nõukokku kuuluv vabariigi presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo ütleb, et eesmärk on kasvatada fondi mahtu viie miljardi euroni, kaasates ka erakapitali.

"Selleks oli see investeering ka äärmiselt oluline, et erakapital tahab ka näha, mismoodi tehakse neid otsuseid. Et need ei ole nii-öelda poliitilised otsused kuskil kolme mere riikide pealinnades, vaid tegelikult neid otsuseid teeb ju professionaalne investeerimiskomitee, mis koosneb oma ala parimatest ekspertidest," ütles Riisalo.