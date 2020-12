Neljapäev on pilvine, rannikul võib oodata lund, lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur ulatub -3 kraadist +2 kraadini.

Öö vastu neljapäeva on pilvine, kuid sadu veel oodata ei ole. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-7, saartel ja rannikul kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, meremõjuga rannikul kuni +2 kraadi.

Neljapäeva hommik on pilvine, aga sajuta. Kagutuul on sisemaal mõõdukas, rannikul ulatub puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..-4, kagutuulele avatud rannikul kuni +2 kraadi.

Päev jätkub pilvisena. Rannikualadel sajab kohati veidi lund, lörtsi ja vihma. Lõuna- ja kagutuulel on kiirust 5-11, saartel ja läänerannikul puhanguti 15, saartel õhtul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, meremõjuga rannikul kuni +2 kraadi.

Reedel rõhuvälja pinge kasvab ja kagutuul tõuseb jõuliseks. Pärastlõunal jõuab Eesti lääneserva ka lörts ja vihm ja soojem õhk ning temperatuur tõuseb kõikjal üle 0.

Nädalavahetus jätkub tugeva kagutuule ja plusskraadidega. Mõni paik saab ka natuke lörtsi ja tiba vihma. Esmaspäeval muutub ilm kargemaks.