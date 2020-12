Suurbritannias asuv Granthami linn otsustas korraldada kunagise peaministri Margaret Thatcheri monumendi avamistseremoonia, mis läheks maksma 110 000 eurot. Ürituse maksumus on tekitanud kohalikes elanikes vastakaid reaktsioone.

Sellel nädalal soovitas sõltumatu volikogu liige ja endine Granthami linnapea Ian Selby lahendada vaidlus referendumiga, teatas The Times.

"Kui kohalikud elanikud ütlevad, et tahavad Thatcheri kuju, siis peab seda otsust respekteerima," ütles Selby.

"Kui aga referendumil kuju avamistseremooniat ei toetata ja see ikkagi korraldatakse, siis tekib juba probleem," lisas Selby.

Kohaliku linnavolikogu konservatiivist esimees Kelham Cooke leidis, et kuju avamine oleks Granthami linnale suurepäraseks reklaamiks, mis suurendaks linnas turismi ja elavdaks kohaliku majandust.

"Me eeldame, et ürituse kulud kaetakse täielikult vabatahtlike annetustega, kus linna rahakotti ei pea üldse kasutamagi," lisas Cooke.

Mitmed Granthami linnavolikogu konservatiivsed saadikud on avaldanud pahameelt, et Thatcheri järgi pole tema kodulinnas nimetatud ühtegi tänavat ega väljakut ja kuju avamistseremoonia hind on igati õigustatud.

"Thatcher oli "raudne leedi", kes muutis Suurbritannia taas suureks. Kas tema austamine on siis palju tahetud?" konservatiivse partei linnavolikogu liige Robert Reid.

Thatcheri kuju vastased on väitnud, et avamistseremoonia kõrge hind on Granthami elanike jaoks solvanguks.

Nii kallis avamistseremoonia oleks solvanguks linna kogukonnale, kes on praegu räsitud koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduskriisist, ütles töölispartei liige Charmaine Morgan.

Sotsiaalmeedias on lubanud juba 2000 inimest osaleda munaviskevõistlusel, kui avamistseremoonia peaks toimuma.

Algselt oli plaanis Thatcheri monument püstitada Suurbritannia parlamendihoone ette, kuid Londoni linnavalitsus ei andnud luba kuju püstitamiseks.

Kolme meetri kõrguse Thatcheri kuju avamine peaks toimuma järgmisel aastal, kuid kindlat kuupäeva pole veel paika pandud.