Kaubanduskeskuste juht: piirangud on paremad kui sulgemine

Valitsuse otsus kauplustele 50-protsendilise täituvuse piirang kehtestada, selmet need sisuliselt sulgeda nagu kevadel on mõistlik, leiab Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste tegevjuht Kristjan Maaroos.

Maaroos tunnistas, et info laupäevast jõustuvate uute piirangute kohta on veel värske, mistõttu seisab töö nõuete tagamiseks alles ees, kuid üldiselt peab ta nõudeid mõistlikuks ning hindab igal juhul paremaks kui kevadisi sulgemisi.

"Hetkel on see informatsioon üsna värske, ootame ametlikku versiooni, kuidas 50 protsendi täituvuse arvutusi on vaja teha," ütles Maaroos ERR-ile. "Väga suurt probleemi ei näe, kui kriteeriumid on ette antud."

Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskustes pannakse iga kaupluse uksele külastajate jaoks info, mitu inimest võib poes korraga viibida. Selle nõude tagamine jääb juba iga konkreetse rentniku vastutada. Kaubanduskeskused ise jälgivad reegli täitmist eeskätt üldaladel, mida saab kasutada ka puhvrina kuhu külastajad saavad seniks hajuda, kuniks soovitud poes on külastajate arv piisavalt väikeseks jäänud, et sinna siseneda võiks.

"Me eeldame, et ametlikus juhtnööris on siiski kirjas kindel inimeste hulk näiteks saja ruutmeetri kohta, mis võib korraga olla. Siis on juba võrdlemisi lihtne teha arvutused, palju keskuses tervikuna ja igal üüripinnal eraldi võib inimesi viibida," selgitas Maaroos lubatud täituvuse arvutamise metoodikat.

Külastajate vähenemist ja kasvavat ettevaatlikkust on kaupmehed täheldanud juba alates septembri teisest poolest. Samas on just jõulukuu kaubanduskeskuste külastamise tippaeg, mistõttu on piirangute kehtestamine selleks ajaks arusaadav.

"Kahtlemata mõju üürnike tegevusele on, aga ei ütleks, et see on otseselt piirangutest tingitud ja see olukorda kaupmeestele halvemaks teeks. See on tervise- ja majanduskriisi koosmõjus, mis halvemaks teeb," ei näe ta käivete vähenemise süüd valitsuse piirangutes, leides, et kui kauplused tulnuks täielikult sulgeda mingiks perioodiks, oleksid need kahjud võrreldamatult suuremad.