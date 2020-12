Koroonaviiruse selgroog peaks Soomes olema murtud järgmise aasta suveks. Esimesest Biontechi ja Pfizeri vaktsiinipartiist piisab 1,8 miljonile Soome elanikule ning lisaks tervishoiutöötajatele kulub see jaanuaris-veebruaris eakatele ning kroonilistele haigetele.

Ilma ei jää aga keegi, koroonavaktsiini tuleb juurde ning kevade jooksul saavad seda kõik – ning tasuta.

"Meie strateegia lähtub sellest, et vaktsineerimisvõimalust pakutakse kõigile soovijatele, kellele vaktsiin pole meditsiiniliselt vastunäidustatud," ütles Soome pere- ja põhiteenuste minister Krista Kiuru.

Vaktsineerimise põhiraskus jääb linnadele-valdadele alluva esmatasandi tervishoiu kanda.

Helsingi piirkonnas ollakse valmis muutma kiirkorras vaktsineerimiskeskusteks hulk kohalikele omavalitsustele kuuluvaid hooneid.

Soome on koroonaviiruse leviku poolest küll üks Euroopas paremini hakkama saanud riike, kuid olukord on ka seal viimase pooleteise nädala jooksul kehvemaks pööranud.

"Nakatumisnäitaja on umbes 100, mis on Euroopa kontekstis endiselt vähe, kuid haigestumuse kasv on see, mis meile praegu muret teeb," ütles Soome terviseameti juhtivarst Taneli Puumalainen.