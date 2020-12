Saarlased saavad oma tänavused jõulusoovid edastada advendipostkastide kaudu

Nii õnnitluste kui ka jõulusoovide edastamiseks kasutatkse küll üha enam kaasaegseid elektroonilisi vahendeid, aga vana klassikaline margiga postkaart lahtiselt või ümbrikus on siiski ka jätkuvalt paljude jaoks au sees, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuressaare kesklinna kuuse alla tekkisid 1. detsembril koguni 24 nummerdatud postkasti. Neid saab nimetada ehk ka advendipostkastideks.

"Ajad on natuke keerulisemad olnud ja see aasta on olnud kõigile natuke teistmoodi, raskem kindlasti. Ja siis tekkis selline mõte, et oleks võimalik soovida kellelegi konkreetselt või ka anonüümselt mõnd head soovi jõuludeks," rääkis Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Käthe Pihlak.

Iga päev avatakse konkreetse kuupäevaga postkast ja samas vaadatakse üle siiski ka eelnevad kuupäevad ja võetakse postitatud jõulusoovid välja.

Ja kuigi adressaat oma kaarti küll füüsiliselt kätte ei saa, siis oma soovi kuuleb ta ära Kadi raadiost, mis kuuldav Saaremaal, Hiiumaal, Läänemaal ja interneti kaudu kas või Austraalias, Ameerikas.