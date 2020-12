Tallinna-Tartu maantee uus lõik paneb kohalikke ühistranspordi pärast muretsema

"Eelprojektis me paneme paika põhimõttelise lahenduse: kuidas täpsemalt see tee hakkab paiknema, kus on meil eritasandilised ristumised, sõlmed, bussipeatused, kergliiklusteed, kogujateed, müratõkkeseinad, et tõesti kõik need olulisemad teemad, mis selle möödasõidu puhul lahendada tuleb," selgitas maanteeameti projekteerimise talituse projektijuht Anni Luht.

Nii näiteks on lõigule kokku kavandatud kuus eritasandilist ristumist. Uus lõik hakkaks kulgema Adavere ja Põltsamaa keskustest kaugemalt mööda, kui praegune ühendustee Tallinna ja Tartu vahel. See omakorda mõjutab Põltsamaa vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Mark Liivamäe sõnul valda ja elanikke mitmest aspektist lähtuvalt. Näiteks on hetkel uue möödasõidu kitsaskohaks bussiühendused Adavere ja Tallinna ning Tartu vahel, sest kavandatav neljarajaline lõik ei läbi enam Adavere bussipeatust.

"Meie soovime kindlasti, et möödasõidul ikkagi võimalikult lähedal oleks bussi peatumise koht, koos siis auto parkimise võimalusega ja jalgratta parklaga. See lahendaks ca 500-700 inimese mured – nad pääseksid ka Tallinnasse ja Tartusse," ütles Mark Liivamägi.

Teine suurem soov on vallal seoses Põltsamaa ja Puhu ristiga. Juba praegu ei sõida paljud kommertsliinid Põltsamaa keskusesse sisse, vaid peatuvad Puhu ristis. Uus möödasõit jääks aga nii keskusest kui ka ristist veel kaugemale. Liivamägi loodab, et väljatöötatav lahendus võimaldaks siiski ka Põltsamaa elanikel bussi peale saada. Kahjuks pole aga esimeses eskiisilahenduses Põltsamaa valla nägemustega nii Adavere kui ka Põltsamaa ühistranspordi korraldamise vaates arvestatud.

"Kui Põltsamaa linna seest keegi tahab minna bussi peale, et sõita kas Tartusse või Tallinna suunal, et tal oleks siis võimalik kasvõi taksoga jõuda sinna bussipeatusesse. Praeguse lahenduse järgi ei ole isegi seal kohas peatumise võimalust. Ehk siis isegi taksoga ei pääse bussile. See tähendaks reaalsuses seda, et kõige lähem parkimiskoht, mis seal näidatud on, on 500 meetri kaugusel. Kui eakas inimene, tal oleks vaja kasvõi arstile minna või muid teenuseid tarbima, siis ta saaks 500 meetri kaugusele ja ta peaks sealt ikkagi mitmeid trasse ületades kõndima sinna bussipeatusesse."

Liivamägi lisas, et eelmisel nädalal toimus osapoolte vahel ka koosolek, mille tulemusena Põltsamaa vald oma ettepanekud veel kord edastada sai. Maanteeameti projekteerimise talituse projektijuht Anni Luht sõnas, et kohalike arvamuste ja vajadustega arvestatakse ning töötatakse selle nimel, et lõplik lahendus oleks sobilik kõigile:

"Ja oleme tegemas ka koostööd kohalike omavalitsuste ja piirkondliku ühistranspordikeskuse ja ka maanteeameti ühistranspordi osakonnaga, et saavutada siis võimalikult parim lahendus," lubas Luht.