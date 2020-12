Äsja Pärnus tegevust alustanud taktikalise suunaga abipolitseinike rühma treeninguid "Aktuaalsel kaameral" näidata ei lubata, üksnes laskeharjutused on need, mida lubatakse üles võtta. Kui üldiselt on teada, et abipolitseinik on inimene, kes vabatahtlikult oma vabast ajast osaleb politseivaldkondade tegevustes selle eest tasu saamata, siis taktikalise suunaga abipolitseinikelt oodatakse paremat ettevalmistust ja suuremat panust.

"Nendel lihtsalt on natuke teine väljaõpe, nendel on natukene kõrgemad nõudmised, nii füüsilised kui vaimsed. Nad peavad tulema toime ka natuke pingelisemates olukordades. Näiteks nagu suured massiüritused, jalgpallivõistlused, kus on vaja turvata politseinikel. Siis ka, kui on - loodame, et seda kunagi ei tule - mingid massirahutused," rääkis Lääne prefektuuri operatiivtalituse kiirreageerimise vaneminstruktor Rauno Lensment.

"Lääne prefektuuris esimesed liikmed said vormistatud 1. novembril. Liikmeid tuleb, valik on tihe. Rühm peaks olema 35-liikmeline."

Aivar Kaus on olnud pikka aega Haapsalu politseijaoskonna abipolitseinik ning nüüd on ta taktikalise suunaga abipolitseinike rühma liige.

"Oleme õppinud taseri kasutamist. Täna on siis püstoli ja tugirelva kasutamine ja väljaõppeplaanid on päris pikalt ette tehtud juba. Sellesse rühma tahtsin tulla, et midagi uut ja põnevat teha ja saada ka paremat väljaõpet lisaks," rääkis Kaus.

Hirmu selle ees, et äkki tulevadki tõsised rahutused ja muude ohtude ees, Kaus enda sõnul ei tunne. "Sellepärast me olemegi abipolitseinikud ja meie asi on teenida ja kaitsta inimesi."