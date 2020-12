Tallinnal on rajatava Tondiraba pargiga suured plaanid

Praegu laiub tulevase pargi alal, rohkem kui 30 hektaril võsa. Aastate eest oli kavas sinna rajada golfiväljak, kuid plaan ei realiseerunud. Tondiraba parki on kavas rajada spordiplatsid, välijõusaalid, liuväli, mänguväljakud lastele. Samuti välikohvikud ja alad, mis mõeldud lemmikloomadele.

"Ehitades selliseid kaasaegseid lahendusi me soovime maksimaalselt säilitada ka seda elurikkust, mis siin pargis on. Sest see on väga omanäoline. Isegi ma ütleksin, et ülipõnev roheala. Kus on erinevaid liike ja seda kõike me soovime säilitada," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" linnapea Mihhail Kõlvart.

Park on osa pealinna rohekoridorist, mis algab Pirita jõe äärest ja lõpeb Kadrioru pargiga. Kadrioru pargist viib tulevikus Tondiraba parki kergliiklustee ning Kadrioru pargi spetsialistid löövad kaasa uue pargi rajamisel ja hiljem hooldamisel.

Kadrioru pargi direktor Ain Järve ütles, et rabamaastikku, mis jääb pargi keskele, ümber kujundama ei hakata. Looduse vaatamiseks rajatakse koridorid ja laiemad vaatealad.

"Kuhu me paneksime erksavärvilised taimed, sellised pikupüüdvad elemendid, mis inimesele ütleksid, et kuule, tule vaata, kes ma olen. Nii me saame inimese, kes praegu ei julge ju sinna sisse minna, tegelikult liikuma ja lühikese ajaga käib inimene hulk kilomeetreid läbi," rääkis Järve.

Ettevalmistustööd algasid eelmisel aastal ning park peaks valmima järgmisel suvel, ütles linnapea.

"Visoon tegelikult tekkis juba mõned aastad tagasi. Eelmisel aastal me alustasime juba selle realiseerimisega, kontseptsiooni väljatöötamisega, eskiisi joonistamisega ja praegu on ka ehitusprojekt peaaegu valmis."

Rohealasid, kuhu Tallinn järgmisel aastal investeerida soovib, on kokku 15.