Nädalavahetus tuleb tuuline ja mõne päiksekiirega

Nädalavahetuse ilm tuleb plusskraadidega ja tuuline, ent uuel nädalal on oodata ilma külmenemist ja päikest võib rohkem näha.

Reedel haaras suure osa Euroopast enda alla Briti saartel asetsev aktiivne madalrõhkkond. Selle mõjul kujunes päev sajusemaks Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Skandinaavias, Soomes ja ka Vahemere ääres oli äikest. Venemaal laiuva kõrgrõhkkonna mõju ulatus üle Euroopa idaserva Balkanimaadeni. Selle väheliikuva antitsükloni piires oli ilm peamiselt sajuta.

Laupäeval liigub madalrõhkkond Briti saartelt aeglaselt Prantsusmaa rannikule ja selle jõud raugeb veidi. Madalrõhuala meelevalda jäävad endiselt Rootsi, Taani ja Saksamaa, mistõttu sajab nendes piirkondades mitmel pool vihma ja lörtsi, põhja pool lund. Seevastu Venemaal laiuv kõrgrõhkkond tugevneb ja selle läänetiib katab Soome, Baltimaad ja Poola. Saju tõenäosus on suurem Soomes, päikeselisi hetki on kõige rohkem Poolas.

Ees ootab pilves selgimistega öö, kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 17 ja saartel iiliti 20 m/s. Temperatuur jääb 0 ja +4 kraadi vahele.

Laupäeva hommik tuleb samamoodi pilves selgimistega ning saartel võib sadada vähest vihma. Kagu- ja lõunatuul on endiselt kõle, aga võtab veidi hoogu maha, rannikul on iile kuni 17 m/s. Plusskraade on 1-5.

Päeval on pilvisus muutlik ja olulist sadu pole. Tuul valitseb ikka kagust ja lõunast 6-12, mere ligidal puhanguti 17 m/s. Sooja võib olla kuni 7 kraadi.

Pühapäeval on ilm sarnane puhangulise tuule ja plusskraadidega, aga õhtul hõrenevad pilved Kagu-Eestist alates. Niisiis ongi uue nädala esimene pool päikesepaisteline, sajuta ja talvisemate miinuskraadidega.

Kõle tuul küll püsib, aga mingit hinda tuleb detsembripäikese eest ju maksta.