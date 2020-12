Celia Kuningas-Saagpakk tänas paavsti südamliku visiidi eest Eestisse 2018. aastal ning edastas talle tervitused Eesti rahva nimel.

Suursaadik Kuningas-Saagpakk resideerib Tallinnas.

Paavst Franciscus rõhutas oma kõnes saadikutele, et üha globaliseeruvam maailm nõuab siirast ja lugupidavat dialoogi ning koostööd, et tegeleda ühiselt meie planeeti ohustavate tõsiste probleemidega ja tagada tulevik järgnevatele põlvkondadele.

Celia Kuningas-Saagpakk on välisministeeriumi poliitikaosakonna Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna büroo direktor. Ta asus välisteenistusse tööle 1997. aastal. Kuningas-Saagpakk on töötanud välisministeeriumi kantsleri abina ja nõunikuna, Eesti alalises esinduses ÜRO-s ning konsulina peakonsulaadis New Yorgis. Samuti on ta juhtinud välisministeeriumi rahvusvahelise personalipoliitika bürood.

Aastatel 2008–2011 töötas Kuningas-Saagpakk Eesti saatkonnas Pariisis, 2011–2014 oli ta välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia büroo direktor ning seejärel aastatel 2014–2020 suursaadik Itaalias, Maltal, San Marinos, 2015-2017 ka Sloveenias ja Horvaatias.