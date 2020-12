Valgevenes peeti meeleavaldustel kinni üle 100 inimese

Minski tänavatel oli pühapäeval näha ka sõjaväe sõidukeid ja veekahureid, vahendas Reuters.

Meeleavaldused Lukašenko võimu vastu on toimunud igal pühapäeval alates 9. augustil toimunud presidendivalimistest.

"Protest töötab, kuna on võimatu juhtida riiki, kui enamus su võimu ei tunnusta. Protestidega me näitame, et me oleme enamus," ütles protesteerija Alisa.

More than 40 micro-marches did take place in Minsk today. All these people know that in 5 min they can be detained, beaten and jailed. Everyone who joins the protest already prevailed over fear. Belarus society matured in this uprising and developed resistance to authoritarianism pic.twitter.com/9T4W3LkOTu