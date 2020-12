Tirooli liidumaal sadas ööl vastu laupäeva kohati kuni 70 sentimeetrit lund ning pühapäeval oodati veel kuni 110 sentimeetri lisandumist, edastas Austria uudisteagentuur APA.

Ida-Tiroolis jäi 500 majapidamist ilma elektrita pärast seda, kui puud elektriliinide peale kukkusid. Piirkonnas tõsteti lumelaviinide hoiatus kõrgeimale, viiendale astmele, ning viirusetestimine peatati.

Põhja-Tiroolis oli laviinihoiatus pühapäeval neljandal tasemel.

Ka Itaalia ja Šveits andsid laviinihoiatused, ning Austria ja Itaalia vaheline Brenneri kuru maantee on osaliselt suletud. Osaliselt peatati ka rongiliiklus, teatas APA.

Tirooli liiduma võimud palusid kohalikel omavalitsustel hinnata, kas ilmaolud lubavad viia pühapäeval läbi kavandatava koroonatestimise.

"Inimeste ohutus on esikohal," teatasid võimud.

Austria alustas reedel vabatahtliku massilise koroonatestimisega. Võimud loodavad, et see aitab ennetada tulevasi pikki ja karme liikumispiiranguid.

Viinis ning läänepoolsetes Vorarlbergi ja Tirooli liidumaades alustati kiirete antigeeni testide tegemisega.

Esimese kahe päeva jooksul testiti umbes 300 000 inimest. Austrias elab kokku pea 9 miljonit inimest ning valitsus loodab, et detsembri keskpaigaks on testitud umbes pool elanikest.

Testimine on osa Austria koroonaviiruse leviku aeglustamise strateegiast, ehkki algaval nädalal hakatakse viirusepiiranguid leevendama.

17. novembril kehtestatud karmid liikumispiirangud saavad pühapäeval läbi.

Austria liidukantsler Sebastian Kurz teatas, et restoranid, baarid ja hotellid jäävad suletuks kuni 7. jaanuarini, kuid alates 24. detsembrist on suusatamine lubatud.

Leevendatakse ka senist täielikku liikumiskeeldu ja see jääb kehtima kella kaheksast õhtul kuni kuueni hommikul. Koolid taasavatakse, nagu ka ülejäänud poed, muuseumid, raamatukogud ja mõned teised ettevõtted.

Austrias on üle 300 000 COVID-19 nakkusjuhtumi ning viiruse tagajärjel on surnud üle 3800 inimese, kuigi nakatumiste määr on viimastel nädalatel langenud.

Viimase seitsme päeva jooksul on tuvastatud 266,5 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Möödunud kuul oli see näitaja 600.