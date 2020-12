Toomas Sildam: katuserahad teisest riigist

Alustame veidi kaugemalt. Viroloogiaprofessor Irja Lutsar, kes on üks valitsust koroonakriisis nõustavad teadlasi, ei poolda hooldekodude lauskülastuskeelde. Tema arvates pole meie vanem põlvkond totaalset isoleerimist ära teeninud. See ongi inimlikult valus probleem. Kuidas siis vana sugulast hooldekodus turvaliselt külastada, lisaks maski kandmisele ja desinfitseeritud kätele? Kui vanainimene on enda toast teise ruumi eraldi toimetatav, kõlab üks professor Lutsari soovitus.

Kõigis hooldekodudes sellist kohtumiste ruumi ei ole. Võiks ehitada, kui raha oleks. Parlamendi koalitsioonierakonnad jagasid järgmise aasta riigieelarvesse üle kuue miljoni euro katuserahaks, mida viisakamalt kutsutakse piirkondlikeks investeeringuteks. Kas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa fraktsioonide ühised ettepanekud annavad hooldekodudele lisaraha remondi- või juurdeehitustöödeks, et sinna rajade kohtumiste ruumid? Ei anna.

See on üks näide, kuidas katuseraha jagamine käib hoopis teist jalga, kui on tegelik elu. Praegu pole isegi mõtet üle korrata, et katuseraha on olemuslikult vale ja ebaõige, kui riigikogu liikmed saavad kümne tuhande euro kaupa jaotada meelehead mänguväljakutesse ja kirikukatustesse ning siis sellele enda visiitkaardi külge siduda. Eriti kohalike valimiste aastal võib see olla tõhus paari- või mõnekümne hääle saamiseks, kuigi on valijatele nende enda maksurahaga kosja minemine.

Ent samal ajal kui peaminister Ratas ja teisedki ministrid räägivad, kuidas valitsuskoalitsiooni eesmärk on seljatada koroonakriis ja leevendada majanduskriisi, siis vaadake katuseraha jagamist. Koroona- ja majanduskriisi nagu polekski. Hooldekodudel ei ole asja selle rahakülvamise peolaua juurde. Samuti mitte näiteks kohalikel turismitaludel või väikeste kohtade transpordiettevõtetel, kes turismi kärpumisest on kõvasti kannatada saanud. Ega ka mitte neil, kes võiksid tegeleda Ida-Viru venekeelsete elanike parema informeerimisega, kui riik selleni ei ulatu... Aga kümned tuhanded eurod lähevad ligi miljardi eurose aastaeelarvega Tallinnasse mänguväljakute ehitamiseks.

Rääkimata Keskerakonna, EKRE ja Isamaa ühisest otsusest anda alguses 141 000 ja siis veel 30 000 eurot neli kuud tagasi asutatud abordivastasele mittetulundusühingule Elu Marss. Sellega tühistasid EKRE juhid aasta tagasi enda volikogus vastu võetud avalduse, mille järgi peavad kodanikuühendused olema valitsusvälised organisatsioonid, mis elatuvad kodanike ja oma liikmete annetustest, mitte riigi rahalisest toetusest.

Aga jäägem nägijateks, sest kes vana asja meenutab, sel silm peast välja. Nägijana on kurb vaadata esmalt katuseraha jagamise hämarat süsteemi ja siis sedagi, kuidas selle raha laialilaotamise tulemus oleks otsekui riigist, kus puudub koroonaviirus ja majanduskriis.