Soome tähistab iseseisvuspäeva, pandeemia tõttu jääb ära vastuvõtt

Traditsiooniliselt asetas president Sauli Niinistö pärja sõjas hukkunud Soome meeste auks ning kaitseminister Antti Kaikkonen pidas kõne.

Koroonapandeemia tõttu tähistatakse tänavu iseseisvuspäeva teisiti. Tähelepanuväärseim muudatus on see, et ära jääb presidendi rohkearvuline vastuvõtt koos kätlemistseremooniaga.