Paide uus alajaam teeb võimalikuks uue piimatööstuse ehitamise

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi investeerib igal aastal 80 miljonit eurot elektri varustuskindluse parandamiseks riigis. Paides on viimastel aastatel tehtud töid enam kui kolme miljoni euro eest, mistõttu on nüüd võimalik maakonnakeskusesse uus piimatööstus ehitada.

1950. aastatel ehitatud Paide esimese piirkonna alajaama seadmed olid juba nii väsinud, et pidevad elektrikatkestused olid vältimatud. See oligi peamine põhjus, miks Elektrilevi suuremahulised tööd Paides ette võttis.

Elektrilevi elektrivõrgu ehituse üksuse juhi Meelis Melderi sõnul kaotas Elektrilevi elurajoonist vana alajaama ja viis toite Paide servas asuvasse alajaama.

"Ja selleks, et toide linnas taastada, rajasime 6 kilomeetrit uut maakaabelvõrku ja samal ajal me demonteerimie ära rohkem kui 20 kilomeetrit vanu õhuliine. Selleks, et see võrk uuesti kokku ühendada ja parandada ka varustuskindlust, vähendada rikkeid, paigaldasime kokku üle kümne kaasaegse automatiseeritud alajaama," rääkis Melder.

Elektrilevi hinnagul parandab võrgu ümberehitamine enam kui viie tuhande Paides asuva kliendi varustuskindlust. Kuid selleks, et Paidesse üldse saaks kerkida nüüdisaegne piimatööstus, tuli suurendada piirkonna alajaama võimsust.

Piimakombinaadi elektriga varustamiseks investeeriti 1,8 miljonit eurot, millest pool jääb piimatööstuse kanda.