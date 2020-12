Uus nädal algab selgelt, neljapäevast võib oodata lumesadusid. Esmaspäeval on temperatuur -3 kuni 1 kraadini.

Öösel vastu esmaspäeva hakkab pilvisus tasapisi alates kagust hajuma ning sadu ei ole oodata. Puhub kagutuul 4-9, puhanguti 13, rannikul 8-13, Liivi lahe ümbruses kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0 kuni -5 kraadini, kuid saartel ja läänerannikul on kuni kolm kraadi sooja.

Esmaspäeva hommikul on kõikjal juba palju selgemaks läinud, vaid saartel on veel vähene pilvisus. Jätkuvalt puhub tugev kagutuul 4-9, puhanguti 13, rannikul 8-13, Liivi lahe ümbruses puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel 0 kuni +2 kraadi.

Päeval on oodata enamasti selget või vähese pilvisusega sajuta ilma. Puhub samamoodi kagutuul 4 kuni 9, puhanguti 13, rannikul 8 kuni 13, Liivi lahe ümbruses kuni 20 meetrit sekundis. Päeval on temperatuur -3 kuni +1, saartel kuni +3 kraadi.

Uue nädala esimene pool on enamasti selge, kuid alates neljapäevast on oodata mitmel pool lumehoogusid, mis kanduvad ka reedesse. Tugev tuul vaibub kolmapäeval ning keskmised langevad nädalavahetusega võrreldes märgatavalt ning öösel on -3 kuni -5 ja päeval -1 kuni -3 kraadi külma.