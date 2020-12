Otepääl pandi lumekahurid tööle

Kuigi seni on esimene talvekuu pigem lumeta kulgenud, oli sel nädalal lõpuks siiski piisavalt külma, et Otepääl saaks lumekahurid tööle panna ja kelgumäe valmis teha. Otepää kelgumäel kelgutasid nädalavahetusel lisaks kohalikele ka pered Tartust ja Tallinnast.

Sel kolmapäeval langes temperatuur alla nulli ja Otepääl pandi tööle lumekahurid. 24 tunni jooksul, kui ilm külm püsis, suudeti toota nii palju lund, et oma kelguga võib nüüd igaüks Otepää Linnamäelt alla orgu sõita.

"Üks pere helistas infonumbrile meile Tallinnast küsis, kas tõesti, kas tõesti on võimalik kelgutada. Ma ütlesin, et jah, meil tõstuk küll ei tööta, tuubiradasid veel ei ole, aga oma kelguga tulge lustige nii palju kui soovite. Me enamusel aastatel ikkagi novembris esimese lume saame teha mingisuguse paar päeva. Aga samas see aasta ei ole ainuke aasta, kus me novembris käima ei saanud panna, pidime detsembrini ootama. On varasemalt ka selliselt olnud," rääkis Otepää Winterplace'i juhataja Siim Kalda.

Tema sõnul on praegu prognoos hea ja loodetavasti saab järgmisel nädalal juba nii palju lund teha, et ka tuubirajad ja kogu lumehooaeg ametlikult avada.

"Eelmine aasta teadupärast oli selline aasta, kus külmakraadi üldse peaaegu ei olnud. Me siin kolme tuubirajaga toimetasime talv otsa. See aasta tundub hea tulevat. Ei taha muidugi ära sõnuda," ütles Kalda.

"Kui see ilmaprognoos läheb soojemaks, kui ta uuel nädalal näitab siiamaani, siis see lumi igal juhul jääb alles. Et nii soojaks ta ei lähe. Et kelgutada saab igal juhul ka järgmine nädal, aga see siis veel selgub, et kas juba tuubidega või sellisel moel, nagu seda täna saab teha," lisas ta.