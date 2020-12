Rakveres on tänavu kaks teineteisega konkureerivat jõulupuud

Omanäoliste jõulukuuskedega üleilmset kuulsust kogunud Rakveres on sel aastal kaks suuremat kuuske. Seekord ületasid kuused üleriigilise uudiskünnise ideoloogilise võitluse tõttu.

Kui linnale keskväljakule kuuse müünud näitlejanna Ülle Lichtfeldt annetas kuuse eest saadud raha LGBT filmifestivalile, püstitati abilinnapea Andres Jaadla eestvedamisel jaamahoone juurde teine kuusk.

Seda kuuske nimetati sotsiaalmeedias õigemaks ja puhtamaks. Kas eelistada nii- või naasugust kuuske, selle üle on Rakveres vaieldud varemgi.

Lisaks on erilisi kuuski Rakvere linnaruumis veelgi. Näiteks keskväljaku kuuse kõrval on väike kuusk, millel on oma kodu otsivate kodutute kasside ja koerte pildid.