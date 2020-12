Alates laupäevast jõustusid kauplustele valitsuse kehtestatud piirangud, mille kohaselt on müügi- ja teenindussaalides lubatud kuni 50-protsendine täituvus ning lisaks tuleb järgida 2+2 reeglit. Juba esmaspäeval avaldas riigikantselei sotsiaalmeedias ka valemi, mille järgi kaupmehed peaks toimetama.

Stenbocki maja Facebooki lehel märgitakse, et paljud kaupmehed küsivad, kuidas arvutada maksimaalselt samal ajal poes viibivate inimeste arvu nii, et tagatud oleks 50 protsendi täituvus ja 2+2 reegel.

Riigikantselei juhtnööris seisab, et 2+2 reegli täitmiseks tuleb iga isiku kohta tagada vähemalt 4 ruutmeetrit ruumi. 50 protsendi täituvuse jaoks tuleb aga maksimaalselt kaubanduspinnale lubatud inimeste arv jagada kahega.

"Näide: kui poe pindala on 100 ruutmeetrit, siis on valem on 100/4/2=~13 inimest ehk iga külastaja kohta tuleb tagada 8 ruutmeetrit ruumi."

Värsked piirangud

Möödunud laupäevast jõustusid valitsuse kehtestatud täiendavad koroonapiirangud toitlustus- ja meelelahutusasutustele, kauplustele ning avalikele üritustele. Piirati ka erapidude pidamist avalikes ruumides.

Laupäevast alates tuleb toitlustus- ja meelelahutuskohad ning teenindusasutused sulgeda kell 22 (seni algas piirang südaööst). Lisaks 2+2, maskikandmise ja desovahendite tagamise nõuetele kehtib ka maksimaalselt 50 protsendi täituvuse piirang, ent mitte üle 250 inimese meelelahutusasutustes ja avalikel mittestatsionaarsete istekohtadega üritustel. Välitingimustes võib olla kuni 500 inimest, kui nad ei moodusta üle 50 protsendi alast.

Meelelahutusasutustes ja kohvikutes tohivad kell 22-06 viibida üksnes toidu kaasaostjad, kullerid, töötajad ja nende alade tehnilised või hädaabitööde teenindajad.

Kinod, teatrid ja kontserdisaalid võivad jätkata senistel tingimustel kuni kella 22-ni. Istekohtadega saalides võivad etendused lõppeda siiski hiljem, ilma statsionaarsete istekohtadega üritused peavad aga kella 22-ks lõppema.

Kauplustele kehtib laupäevast alates 50 protsendi täituvuse nõue (ent mitte üle 250 inimese), lisaks jäävad kehtima 2+2, maskikandmise ja desinfitseerimisvahendite olemasolu nõuded.

Ka erapidudeks ei tohi teenindusruume välja rentida kauem kui kella 22-ni.

Laupäevast kehtivad Ida-Virumaal täiendavad piirangud huviharidusele ja sportimisele: siseruumides toimuvas huvitegevuses ja harrastusspordis on lubatud vaid maskides individuaalõpe.