Eesti Panga ökonomisti Rasmus Kattai hinnangul on mitmekuise hinnalanguse taga erinevate energiakandjate ja teenuste odavnemine. Seejuures on hinnalangus Eestis olnud ulatuslikum kui Euroopas keskmiselt.

"Seda on juba mõnda aega olnud võimalik täheldada. Ühe põhjusena võib siin välja tuua selle, et Eesti tööjõuturg on oluliselt paindlikum kui Euroopa riikides ja see on võimaldanud Eesti ettevõtetel kiiremini oma tööjõukulusid koomale tõmmata ja kohandada ja see paistab välja ka meie hinnatasemes," lausus Kattai.

Oluline roll aastases hinnalanguses on olnud kütustel, mis aga novembris oktoobriga võrreldes taas kallinema hakkasid.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht märkis, et novembris on kütusehinnad üpris jõuliselt üles liikunud. "Tänaseks on kütusehinnad jõudnud üheksa kuu kõrgeimale tasemele. Kui koroona esimese hooga tõi hinnad alla, siis positiivsed uudised, et vaktsiinid on turule jõudmas, on kütusehindu ülespoole tagasi viimas," lausus Vaht.

Vahti hinnangul on lähiajal surve kütusehindade tõusuks.

"Koroonavaktsiin jõuab turule, tarbimine võiks hakata taastuma ja samal ajal OPEC suuresti jätkab kärbetega, vähemalt esimese kvartali lõpuni, mis kevadel heaks kiideti – see tugevalt toetab kütuse hindu altpoolt ehk hinnalanguseks suurt põhjust hetkel ei ole," ütles Vaht.

Eesti Panga hinnangul võib üldise hinnatrendi muutust oodata järgmise aasta algul.

"Suurem muutus tõenäoliselt hakkab aset leidma järgmise aasta alguses. See on selline arvestuslik efekt pigem – kuna nafta hind pöördus langusse käesoleva aasta alguses, siis inflatsioon, mida mõõdame aastase hinna muutusena, hakkab järgmise aasta algul peegeldama eelmise aasta madalat võrdlusbaasi ja selle tõttu on oodata ka väikest muutust üldises hinnatasemes," rääkis Kattai.

Et hinnad saaksid Eesti kontekstis uuesti tõusma hakata, peaksi Kattai sõnul toimuma muutus üldistes majandusoludes. Hetkel on aga ettevõtted viirusekriisist veel tugevasti mõjutatud.