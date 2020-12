Teisipäeval on Eestis rohkelt päikest, kuid arvestada tuleb külma ja kõleda tuulega.

Teisipäeva öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul 12, puhanguti 15, saartel kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul jääb kergelt plussi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on üsna selge ja sajuta. Tuul puhub peamiselt kagust 4 kuni 10, rannikul 12, puhanguti 15, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on kohati kraad sooja.

Päev on selge, saartel vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul 12, puhanguti 15, saartel kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kraadist Ida-Eestis 0 kraadini läänerannikul, saartel on paar kraadi sooja.

Kolmapäev on kuiv ning järk-järgult nõrgeneva tuulega, neljapäeva pärastlõunal pääseb veidi niiskust ligi ja lõunapoolsetes maakondades sajab kerget lund. Õhk on karge: öisel ajal on sisealadel miinuseid kuni 8, kergelt plussi jääb õhutemperatuur vaid saarte rannikul, päevasel ajal õhk soojeneb vaid mõne kraadi võrra.

Reedel peaksid lumepilved levima üle maa lõunast põhja, saabub ka veidi soojem õhk ning kohati tuleb sekka lörtsi, saartel ka vihma. Tuul on mandril rahulik, saartel puhangulisem. Öö on külm, päeva jooksul soojeneb õhk laialt 0 kraadini.

Laupäeva ööks jagub kohati vesisemat sadu ning õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, päeva jooksul läheb ilm kagu poolt järk-järgult taas kuivemaks ja külmemaks. Õhtu poole läheb ka taevas selgemaks.