Vanemuine pidi raha säästmiseks valima odavama muusikali

Muusikaline komöödia "Nunnad hoos" on toonud lubatud 400 istekohta igal etendusel rahvast täis. Mulluste plaanide järgi pidi selle asemel lavale jõudma Mel Brooksi muusikal "Produtsendid". Kuigi lavastaja-, kunstniku- ja koreograafilepingud olid juba sõlmitud, otsustas teater poole pealt odavama variandi ehk "Nunnad hoos" kasuks.

"Jah, see materjal osutus meie jaoks liiga kalliks. Me tegime kiiresti otsuse koostöös lavastajaga materjali vahetada ja tänu sellele esietendus 28. novembril muusikal "Nunnad hoos". See kõlab väga halvasti, et oli odavam, see oli meile taskukohasem. Ja nagu elu on näidanud, siis tänases päevas kindlasti väga õige materjal," rääkis Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar.

Kuigi eelmise muusikali jaoks oli rahastus eraldatud, ütles juht, et lavastusmeeskonna samaks jäämisega õnnestus enamik sellest säästa.

Mõned nädalad enne "Nunnad hoos" esietendust jõudis koroonaviirus Vanemuise suurde majja ja muusikaosakonda, mistõttu pidi trupp jääma kaheks nädalaks isolatsiooni. "Aktuaalse kaameraga" rääkinud ja anonüümseks jääda soovinud muusikaosakonna töötajate sõnul päris kõiki isolatsioonireegleid ei järgitud ning tehti proove, et tulus muusikal selle aasta sees lavale jõuaks.

Teatrijuht lükkas need vihjed ümber ja ütles, et kaks nädalat proove ei toimunud.

"Sellel perioodil, kui juba tohtis tööd teha, oli meil maja vahepeal lausa suletud, nii et ei olnud võimalik ühtegi tehnilist proovi teha. Sellel perioodil inimesed lihtsalt andsid endast oluliselt rohkem kui sada protsenti," ütles Alliksaar.

Vanemuise tuludest moodustab riiklik toetus enamuse, möödunud aastal 10,7 miljonist eurost maksis riik 7,8 miljonit. Viimasel kahel aastal on teatri tulem olnud kahjumis. Vanemuise nõukogu esimees Tarvi Sits ütles, et ka olukorra halvenemise puhul maksujõuetus teatrile siiski ei terenda.

"Tulemusi näeme jaanuaris, aga ma kindlasti niimoodi ei üldista. Isegi kui etendusi ära jääb, isegi kui piirangud lähevad rangemaks, kindlasti saab Vanemuine hakkama," lausus Sits.