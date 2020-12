Taliujumiskeskuse leiab Pärnu jahtklubi ujuvkaide äärest. See on lahti olnud umbes kuu aega. Kui ametlik avamine välja kuulutati, olid peale taliujujate kohal ka uudistajad. Iga päev ju ei näe, kuidas vähem kui kahekraadisesse vette ujuma minnakse.

Siiani on Pärnu talisuplejad ja -ujujad saanud hakkama niimoodi, et autost vette ja siis kiiresti riided selga ja koju.

"Meil peab olema inimesel ikkagi mugav. Selles hoones on sees 12–16 kraadi, saab oma riided sinna jätta. Ja kes tahab, saab ka sauna minna. Saun ei pea olema, aga võib olla," rääkis Pärnu taliujumiskeskuse üks rajajaid Hannes Viherpuu.

Keskuse kasutamiseks peab olema klubi liige, terve hooaeg maksab 60 eurot. "Hooaeg on meil kuus kuud. Meil on täna umbes 20 klienti, aga me loodame ikkagi, et Pärnus neid huvilisi on," ütles Viherpuu.

Viherpuu ise on taliujumise sportlikuma poole edendajaid ja märgib, et taliujumise Eesti meistrivõistlused on kohe tulekul. Ta on koos kaaslastega rajanud taliujumisklubi Piritale ja Kakumäele – Pärnu on seega kolmas,- ja selgitas ühtlasi, mis vahe on taliujumisel ja -suplusel.

"Suplemise erinevus on ainult see, et need inimesed, kes ei oska ujuda, tahavad, et põhi oleks jalgade all. Järves, jões, kus iganes. Siis sa oled turvaliselt jalgadega ühenduses maaga," ütles Viherpuu.