Koroonakriisi tõttu on langenud bussifirmade reisijate arv ning seega ka piletitulu, ettevõtetel lasub siiski kohustus liiniloa alusel praeguses mahus mitmel pool pea tühjade bussidega liine teenindada. Bussifirmad paluvad riigilt võimalust peatada liiniveod ajutiselt ligi poole mahu ulatuses, muidu on mitmed ettevõtted sunnitud liiniloast püsivalt loobuma.

Koroonakriis on bussifirmade teatel avaldanud tugevat mõju kommertsvedusid tegevatele firmadele, kuna liikumispiirangute tõttu vähenes sõitjate arv ja piletitulu langes tasemele, kus lühiajalise kahjumiga ei olnud võimalik tavapärases mahus osutada liinivedu.

Pöördumisele riigisekretäri ja majandusministri poole kirjutasid alla Lux Express, Arilix, Estonian Lines, MK Autobuss, Taisto Express, Lüganuse HVM, Ekspress-Auto L, Baltic Shuttle, Presto OÜ ja Abuss.

Eriolukorra ajal ja selle järgsel taasteperioodil said vedajad liiniveo ajutiselt peatada ning kriisi aitas üle elada ka palgatoetuste meede ja varasemad reservid.

Teise laine käigus eriolukorda välja ei kuulutatud, piirangute tagajärjel on sõitjate arv aga taas oluliselt langenud. Bussifirmad märgivad pöördumises, et novembri lõpuks on kaugbussiliinide sõitjate arv vähenenud mullusega võrreldes 50 protsenti.

"Olukord on bussiettevõtetele kevadise lainega võrreldes veelgi keerulisem, kuna kriisi teine laine on langenud bussiveo madalhooajale, mil ettevõtjate varasemad reservid on kriisi esimese laine käigus juba ära kasutatud," seisab pöördumises.

Sellest hoolimata ei ole liiniloa alusel teenindavatel ettevõtetel võimalik liinilubade alusel teenindavatel liinidel mahtu ajutiselt kärpida ja maanteemaet on pannud firmad valiku ette, kas teenindada liine kahjumit kandes või taotleda nende püsivalt kehtetuks tunnistamist.

Bussifirmade hinnangul puudub sõitjate arvu olulise vähenemise tõttu nii vajadus kui ka kaalukas avalik huvi kogu liinilubade alusel teenindatava liinivõrgu käigus hoidmiseks.

"Olukorras, kus enamik kõrgkoole ning paljud gümnaasiumiharidust andvad koolid on läinud üle distantsõppele, ettevõtted on laialdaselt rakendanud kaugtööd ning järgemööda jõustatakse uusi kitsendusi viiruse leviku tõkestamiseks, on bussiveoettevõtted sunnitud ebamõistlikus mahus kahjumlikku tegevust jätkama, kuna kehtiv seadusandlus ei võimaldada vääramatust jõust tingitud olukorrale vaatamata teenindatavat veomahtu ajutiselt vähendada," märkisid ettevõtted.