Leedus tuvastati 1388 uut nakatunut, suri 36 koroonahaiget

Leedu terviseameti pressiesindaja Justina Petravičiene sõnul näitab nii suur surnute arv, et inimesed käituvad endiselt vastutustundetult. "Me ei taha inimesi hirmutada, ega neist surmadest pidevalt rääkida, aga see on väga selge signaal sellest, et vastutustundetul käitumisel on rängad tagajärjed," ütles Petravičiene.

Tema sõnul kasvas surnute arv eriti järsult just Kaunase maakonnas, kus koroonaviiruse tõttu suri üheksa inimest. Samuti suri riigis ühe ööpäevaga viis alla 60-aastast COVID-19 haiget, kellel olid siiski kaasnevad haigused, lisas terviseameti esindaja.

Kokku on Leedu surnud 673 koroonaviirusega nakatunut

Leedus on haiglas 2154 koroonahaiget, neist 161 on intensiivravis. Kokku saab lisahapnikku 1160 patsienti, neist 93 on kunstlikul hingamisel. Kõigist Leedu haiglate 16 000 võimalikust voodikohast on praegu hõivatud umbes pooled, intensiivravi käsutuses olevast 672 voodikohast on hõivatud 402.

Euroopa haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse (ECDC) teisipäevaste andmete kohaselt oli Leedu 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 1045, millest suurem on see Euroopa riikidest ainult Luksemburgis ja Horvaatias.