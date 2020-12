Kohus karistas 55-aastast Oleg Martovoid üheksa-aastase, 46-aastast Eduard Košljakovi üheksa-aastase, 35-aastast Timofei Solomatovit kuue aasta, kuue kuu ja 27 päeva pikkuse vangistusega, 53-aastast Aleksei Karpovit viieaastase ja 42-aastast Aivar Tartut viieaastase vangistusega, mis loeti kaetuks talle eelmise kohtuotsusega mõistetud 13 aasta, 11 kuu ja ühe päeva pikkuse vangistusega.

Riigiprokurör taotles kohtuvaidluses Martovoile 14-aastast vangistust ja Košljakovile 12-aastast ning teistele samas suurusjärgus, mis kohus meestele mõistiski.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo ja Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse töötajad pidasid Oleg Martovoi ja veel seitse meest kinni 2018. aasta märtsis.

Riigiprokuratuur süüdistab mehi kuritegelikku ühendusse kuulumises, mis tegeles narkootikumide ning salaalkoholi käitlemisega.

Süüdistuse kohaselt moodustasid Oleg Martovoi ja Eduard Košljakov 2016. aasta septembri lõpus kuritegeliku ühenduse, mis tegeles Baltikumis ja Skandinaavias salaalkoholi käitlemisega ning suures koguses narkootikumide müümisega.

Lisaks eelmistele said süüdistuse Marko Süvaoja, Oleg Martovoi vanem vend Sergei Martovoi, Aleksei Karpov, Timofei Solomatov ja Aivar Tartu.

Juba 2018. aasta novembris läksid Sergei Martovoi ja Marko Süvaoja prokuratuuriga kokkuleppele ja kohus karistas neid vastavalt karistusleppele osaliselt reaalse ja osaliselt tingimisi vangistusega. Tänavu kevadel läks prokuratuuriga kokkuleppele 36-aastane Albert Tsoi, keda kohus karistas viie aasta ja kahe kuu pikkuse vangistusega.

Ühtlasi konfiskeeris kohus Sergei Martovoilt veidi üle 20 000 euro ja Süvaojalt ligi 12 000 eurot.

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles pärast teisipäevast kohtuotsust, et kohus saatis selge signaali, et kuritegeliku ühenduse tegevuse eest karistatakse Eestis ka siis, kui oma tegevus maskeeritakse legaalse äritegevuse varju või pannakse süüteod toime väljaspool Eestit.

"Kuritegelik ühendus, mis oma olemasoluga ohustas õiguskorda ja legaalset majanduskeskkonda, pälvis tänase kohtuotsusega pikkade vanglakaristuste näol üheselt range hukkamõistu. Prokuratuuril on hea meel, et kohus konfiskeeris ka suures ulatuses kriminaaltulu. Riik saatis täna taas ühese sõnumi, et kuritegude toimepanemine ei tasu end Eestis ära," ütles ta.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei, Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.