Kes kirjutas tänavu märtsis prohvetlikult, kui Eestit piirangutega lukku keerati: "Ühiskonna sulgemine ei ole psühholoogiliselt ega majanduslikult jätkusuutlik ega ka lahendus viiruse vastu."? Vihje – ta on olnud 25 aastat riigikogus ja ka neli korda minister. Õige vastus – Jürgen Ligi, Reformierakonna aseesimees.

Kolmapäeval kell 11 on ta ERR-i portaali intervjuusaates "Otse uudistemajast", et rääkida, kuhu lõppev poliitika-aasta on Eesti toonud ja mis meid ees võiks oodata. Teda küsitleb ajakirjanik Toomas Sildam.

"Otse uudisteamajast" algab portaalis ERR.ee kolmapäeval kell 11 ja saadet saab hiljem järelvaadata.