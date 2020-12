Teadusnõukoda soovitas valitsusel Ida-Virumaa sisuliselt lukku panna, sest tervishoiusüsteemi toimine on seal kriitilises seisus. Milliseid piiranguid valitsus kehtestab? Kuidas tagada töö jätkumine ülekoormatud Narva haiglas? Suurbritannias alustati vaktsineerimisega, milline on Eesti plaan? ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeval sotsiaalminister Tanel Kiik.