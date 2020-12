Keset tööpäeva on kaubanduskeskuse parkla autodest pungil. Vaatamata koroonakriisist tingitud majanduslangusele on jõulud inimestele jätkuvalt olulised, nii et jõuluvana kingikott saab ikka ühtviisi hoolega valitud kingitusi täis.

"Eks jõulud tulevad ikka, kus nad jäävad. Ei, ma arvan, et enam-vähem samamoodi, nagu iga kord," hindab kingiostul olev Heigo seekordseid kulutusi.

Sander hindab kingituste väärtust analoogselt: "Võrdlemisi sama, ei ole üldse vahet."

Küll aga püüab ta kingituste tegemiseks kaubanduskeskusi vältida, mõeldes midagi loomingulisemat välja.

Laste arvelt kokku ei hoita. Häält tegev ja ise karbist välja astuv mängukoer on tänavune hitt-toode.

"Tänavune aasta on teistmoodi. Aga üks asi on selge: jõulud tulevad ikkagi ja lapsed ootavad kingitusi. Suurim jõulumüük sai kindlasti alguse just black friday kampaania raames," ütleb XS Mänguasjade turunduskoordinaator Triin Lumiste.

Teistmoodi tähendab eeskätt seda, et suur osa kingimüügist toimub e-poes. XS Mänguasjade jõulumüügist moodustab see kolmandiku.

"Aga kingitused on küllaltki sarnased ka eelmisele aastale ja kõige populaarsemad on just interaktiivsed mänguasjad," kinnitab Lumiste.

Tüdrukud armastavad aga ikka nukke ja poisid püsse ning Legodega mängivad kõik. Koroonaajale iseloomulik on ka puslede ja lauamängude populaarsuse tõus.

Ka kallimad disainkaubad lähevad kui soojad saiad, müük ületab mullust, kinnitavad müüjad.

Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskuses algas suurem jõulumüük samuti nn musta reedega. Ent kauplused on hõredamad kui aasta tagasi samal ajal.

"Kui me vaatame siin pakiväljastuskohtade koormust, siis on selge, et internetiosakaal tõenäoliselt kasvab, samas me näeme, et klientide jaoks on see mõnevõrra ebamugavam, kuna sabad on pikad ja füüsilistes kauplustes ostmine on hetkel võib-olla palju lahedam ja mugavam," ütleb Rocca al Mare ja Kristiine keskuste juht Kristjan Maaroos. "Eks lõplikud müügitulemused selguvad detsembri lõpuks, kui jõulud möödas on, aga meie jälgime külastatavust ja võib öelda, et on alanud jõulumüük mõnevõrra rahulikumalt küll, kui möödunud aastal."

Nagu ikka, ärkab enamik inimesi viimasel hetkel. Nii seisavad suuremad jõuluostud kauplustes alles eest, sest kui poleks viimast minutit, ei saaks midagi tehtud.

"Pigem ma olen selline, kes juba varakult hakkab koguma, aga ikkagi ma leian 24. detsembril end poest, midagi on ikka puudu!" tõdeb mänguasjapoes jõuluoste tegev Kerli, kes lisab, et armastab lastele kingituste tegemist.