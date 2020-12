Viljandi haigla patsientidele saab kontaktivabalt pakke saata

Viljandi haigla juht Priit Tampere ütles "Aktuaalsele kaamerale", et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb kasutada kõiki võimalusi.

Haigete külastamine pole küll lubatud, kuid pakke ikka tahetakse edasi anda ja nüüd saab Viljandi haiglas teha seda kontaktivabalt ja ajalise piiranguta.

"Praeguses olukorras, kus püüame vähendada igasuguseid kontakte inimeste vahel, nii töötajate kui ka patsiendi omaste ja haigla vahel, on see üks väga hea võimalus oma lähedastega ikkagi mingisugust sidet hoida," ütles Tampere.

Koroonapandeemia tõttu on pakiautomaadid juba kasutusel ka teistes avalikes asutustes.

"Pandeemia valguses on järjest rohkem ettevõtteid - raamatukogud, teenindusettevõtted, erinevad kauplused, rendiettevõtted ja nüüd on esimene haigla -, mis on saanud endale pakiautomaadi. Päringuid tuleb iga päev järjest rohkem," rääkis Cleveroni juht Arno Kütt.