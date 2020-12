Kolmapäev on päikeseline ja karge

Kolmapäeval on ilm veel päikeseline ning tugeva tuulega, neljapäeval hakkavad sajupilved Eesti poole jõudma.

Kolmapäeva öö tuleb selge, saartel ja mandri lääneosas muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 ja Liivi lahe ümbruses kuni 18 meetrit sekundis. Temperatuur kõigub -9 kraadist Kagu-Eestis +1 kraadini saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on kõikjal kuiv, mandril taevas selge, saartel vahelduva pilvisusega. Kagutuul puhub 5 kuni 12, saartel ja läänerannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Külma on -1 kuni -8 kraadi.

Päeval tuleb üldiselt sarnane vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Saartel on pilvisem ning võib veidi lund sadada, kuid õhtul läheb kõikjal selgemaks. Tuul on ikka kagust, puhudes 5 kuni 11, mere ligidal puhanguti 14 meetrit sekundis ning nõrgeneb pärastlõunal. Termomeetril on -6 kagus kuni +1 saartel.

Ka neljapäeval on veel päikesepaisteline, kuid tasapisi jõuavad Eestini sajupilved. Reedeks on nad kohal ning saadavad mandrile lund, saartele lörtsi ja vihma. Õhk läheb taas pisut soojemaks, miinused püsivad veel kaguosas.