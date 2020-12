Merkel avaldas toetust riigi lukkukeeramisele pärast jõule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta rõhutas Bundestagis, et vaktsiin üksi ei muuda epideemia kurssi järgmise aasta esimesel veerandil.

Saksamaa on osaliselt suletud olnud kuus nädalat. Koolid ja poed on olnud lahti, kuid baarid ja restoranid kinni, mistõttu on koroonaviiruse eksponentsiaalne kasv peatunud, kuid nakatumiste arv püsib kõrgel.

Merkel kutsus liidumaade juhte järgima teadlaste soovitust, mille kohaselt peavad inimesed vähendama vahetut suhtlemist ja hoiduma näiteks jõuluturgudest.