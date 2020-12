Eesti inimeste maksutahe on teist aastat järjest kasvanud, näitab maksu- ja tolliameti tellimusel valminud avaliku arvamuse uuring. 93 protsenti vastanutest nõustus täielikult või osaliselt väitega, et maksude maksmine on tema kui kodaniku tähtis kohus.

Kolmveerand Eesti elanikest tunneks end halvasti, kui jätaks maksud tasumata. Samas ei näe viiendik vastanutest mustalt töötamises probleemi. Veidi üle poole vastanutest usub, et maksude tasumist ei ole lihtne vältida.

"Selline maksude maksmine saab toimuda edukalt ainult siis, kui see on vabatahtlik. Kui inimesed saavad aru, miks nad maksavad, kas nad peavad seda kodaniku kõige tähtsamaks kohustuseks - kui see toimib ja nad ka käituvad vastavalt, siis saab olla ka maksude kokkukogumine edukas. Vastasel juhul me tegeleksime ainult probleemidega. Meie strateegia on olnud ja on ka edaspidi tõhustada vabatahtlikku maksukuulekust," kommenteeris uuringu tulemusi maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann.

"Kuna meie uuring toimus augustis-septembris, pärast koroonakriisi, oli ka suur küsimus, kuidas on see tulemust mõjutanud, ja me nägime, et tulemused on siiski nihkunud ülespoole. Küll see sihtgrupp, kelle majanduslik olukord oli viimase poole aastaga muutunud halvemaks, oli paljudes küsimustes kriitilisem," täpsustas Eesti Uuringukeskuse uuringutejuht Triin Pärnamets.