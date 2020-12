Kolmveerand koroonaga haiglaravi vajajatest on üle 60-aastased

Viimase kahe nädala jooksul on koroona tõttu sattunud haiglaravile 331 inimest. 75 protsenti neist on üle 60-aastased.

Jätkuvalt põevad koroonat raskemalt just vanemaealised. Üksnes kaks protsenti viimase kahe nädala jooksul koroonaga haiglasse sattunutest on alla 30-aastased.

Alla 9-aastastest lastest on haiglaravil neli, ka 10-19-aastastest vajab haiglaravi neli noort. 20-ndates eluaastates on ravil üks inimene. Need üheksa haigestunut moodustavad kaks protsenti haiglaravi vajavatest koroonapatsientidest.

30-59-aastaseid haiglaravi vajajaid on viimasel kahel nädalal kokku 21 protsenti: 30-ndates eluaastates 11 inimest, 40-ndates 24 ja 50-ndates 38 patsienti.

Alates 60. eluaastast kasvab haiglaravi vajadus hüppeliselt: 60-ndates on ravil 80 inimest (24 protsenti), 70-ndates 74 (22 protsenti) ja 80-ndates eluaastates 75 inimest ( (23 protsenti). 20 haiglas olijat on üle 90-aastased (6 protsenti). Need kõik kokku ongi 75 protsenti viimase kahe nädala ravivajajatest.

430 voodikohta

Terviseameti andmetel on üle Eesti koroonahaigete raviks 430 voodikohta. Neist 385 asub koroona tavapalatites ja 45 on intensiivraviks.

Hetkel on koroonaga haiglaravil 254 inimest.