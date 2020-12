Eesti merevägi sai uued sõjalaevad

Kõik varasemad mereväe alused on soetatud teiste riikide sõjalaevade järelturult. Mereväe ülem Jüri Saska oli rõõmus uute laevade üle ja ütles Margus Mullale, et need väiksemat tüüpi alused ei hakka kai ääres seisma vaid n-ö nähtamatult merel oma ülesandeid täitma.