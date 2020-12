Covid-19 vähendas tänavu süsinikuheidet rekordilised seitse protsenti

Hinnanguliselt 2,4 miljardi tonnine langus on märgatavalt suurem kui varasemad suured aastased langused, nagu 0,9 miljardit tonni Teise maailmasõja lõpus või 0,5 miljardit tonni 2009. aastal rahanduskriisi haripunktis.

Raporti koostanud rahvusvaheline teadlaste meeskond tõdes, et fossiilkütustest ja tööstusest lähtuv heide saab sel aastal olema umbes 34 miljardit tonni süsinikdioksiidi ekvivalendis.

Emissioon on Üleilmse Süsinikuprojekti andmeil kõige enam kahanenud Ühendriikides (12 protsenti) ja Euroopa Liidus (11 protsenti).

Samas Hiinas, mis astus jõulisi samme oma majanduse taastamiseks, väheneb heide 2020. aastal kõigest 1,7 protsenti.

Sektorite lõikes langeb lõviosa kahanemisest transpordile, autoreisidest tingitud heited kahanesid esimese koroonalaine haripunktis aprillis pea poole võrra. Detsembriks oli maanteetranspordist lähtuv emissioon kukkunud aasta lõikes kümme protsenti ja lennunduses 40 protsenti.

Tööstusheide, mis moodustab koguhulgast 22 protsenti, langes mõnes eriti rangete piirangutega riigis 30 protsenti. Uurimust esitletakse tavaliselt ÜRO kliimakõnelustel, mis tänavu lükati pandeemia tõttu 2021. aastasse.

Eksperdid hoiatasid samas, et on liiga vara öelda, kui kiiresti heitkogused 2021. aastal ja sealt edasi taastuvad. Pikaajalised trendid sõltuvad suuresti sellest, kuidas riigid oma Covid-19 taastumisplaane ellu viivad.

"Kõik elemendid üleilmsete heitkoguste kestlikuks kahanemiseks ei ole veel paigas ning emissioonid naasevad vaikselt tagasi 2019. aasta tasemele," lausus Briti East Anglia ülikooli klimatoloog Corinne Le Quere.

Viie aasta eest sõlmitud Pariisi kliimaleppe kohaselt on sel kümnendil vaja iga aasta kärpida üleilmsest emissioonist üks kuni kaks miljardit tonni, et hoida globaalset soojenemist märgatavalt alla kahe kraadi Celsiuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse tasemega võrreldes.

ÜRO hoiatas sel nädalal, et 2020. aasta heitkoguste pretsedenditul vähenemisel on üleilmsele soojenemistrendile tühine mõju, kui ei toimu globaalset üleminekut roheenergiale.

"Kliimamuutuste pidurdamiseks ei ole vaja mitte lõpetada tegevust, vaid pigem kiirendada üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega energiale," ütles Prantsuse kliima- ja keskkonnalabori teadur Philippe Ciais, kelle sõnul on praegune kahanemine ajutine ega ole vähendanud süsinikusaastet Maa atmosfääris.

"Tegelikult on meil vaja teada seda, kas majanduse taastamisega seotud investeeringud on suunatud vähese CO2 heitega tehnoloogiate kohasesse arendamisse."

Kui 2020. aasta kõrvale jätta, siis on heitkogused kasvanud igal aastal pärast 2015. aasta lepet ning ÜRO hinnangul peaksid need langema igal aastal kuni 2030. aastani 7,6 protsenti, et saavutada ambitsioonikamat temperatuurtõusu lage – 1,5 kraadi Celsiuse järgi.