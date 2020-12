Prantslasi pahandavad valitsuse segased sõnumid piirangute kohta

Prantsusmaa üliõpilasi vaevasid tõsised rahamured juba enne koroonapandeemiat. Koroonapiirangud on aga viinud enamiku töökohti, kus üliõpilased enda ülalpidamiseks ja õpingute rahastamiseks raha teenida said, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Novembri alguses pani üks tudeng end üliõpilaste kehvale olukorrale tähelepanu juhtimiseks põlema. Puhkesid üliõpilasrahutused, mis nüüdseks on vaibunud.

Protestimise asemel üritavad tudengid vaeste supiköökidest midagi hamba alla saada.

"Me oleme Cergy ülikooli õigus- ja majandustudengite ühendusest. Täna me jagame toitu, et aidata juhuotstest elatuvaid üliõpilasi. Ootame siia 400 tudengit. Pakume neile toidukorvi, kus on 25 toodet, näiteks konserve, puu- ja köögivilju ja isegi hügieenitarbeid," rääkis vabatahtlik Carla Foucault.

Rängalt on pihta saanud restoranid ja muud toitlustusasutused. Ka teatrite, kinode ja muude kultuuriasutuste töötajad, kes piirangute leevendamisest tingitud taasavamisele lootsid, hakkavad masendusse langema. Pere tahab toitmist, aga raha selleks kuskilt tulemas ei ole.

"Ühel hetkel on meil lihtsalt vaja selgust ja teadmist, millal me võime taas alustada, sest me kõik loodame uuesti tööle hakata - tuletan inimestele meelde, see ei ole lihtsalt meie kirg, see on meie töö!" ütles koomik Virginie Hocq.

"Kui me sõidame ühistranspordiga, siis on 15 000 inimest tihedasti vagunitesse kokku topitud. Ma ei saa aru, miks 20-30 inimest korraga kinos viibida ei tohi?" kommenteeris Pariisi elanik.

Ekspertide hinnangul on praegused piirangud tõesti inimestele raskesti mõistetavad, kuid epideemia mahasurumiseks ilmtingimata vajalikud. Kuidas aga aidata neid, kelle jaoks piirangud tähendavad ajutiste ebameeldivuste asemel juba nälga ja viletsust, ei tea keegi.