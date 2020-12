Toidupank tegutseb põhimõttel, et kauplustest, kus toitu kipub üle jääma, toimetatakse see nendeni, kes toiduabi vajavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mullu aidati nädalas toiduabiga keskmiselt veidi enam kui 7000 inimest. Nüüd on abivajajaid nädalas 10 000 ringis, kuid päästetava toidu hulk pole samas tempos kasvanud. Abiks on näiteks rahalised annetused.

"Sellisel juhul me saame teha otsetootjatelt suurhankeid soodustingimustel ja seega katta vahet, mis jääb meil tänasel hetkel puudu. Me siis saame kombineerida päästetud toitu koos juurde ostetud toiduga," selgitas Toidupanga vabatahtlik Indrek Kaing.

Ta ütles, et päästetava toidu hulk on iga päev erinev, kord võib mõnest poest tulla mitusada kilogrammi, kord mitte ühtegi.

Kaingu sõnul mõjutab kaupluste varustatust ka see, kui poes sisseoste tegevate inimeste arv väheneb.

Lisaks tehakse paar korda aastas toidukogumiskampaaniaid. "Päris palju tuuakse kuivaineid ja konserve, need säilivad kaua. Aga praegu on näha, et päris palju on piparkooke ja kompvekke ka," ütles Toidupanga vabatahtlik Pille Petersoo.

Annetuste sekka koguka koti toonud Aime valis pikema säilivusajaga toiduained, millest saaks perele sooja toitu valmistada. Aime rääkis, et luges meediast abivajaduse kohta.

"Minule läks väga hinge ühe proua lugu, kus tal on liitpuudega laps, dementne ämm, mees on töötu," põhjendas ta.

Indrek Kaing ütles, et kevadel võib korduda see, mida nähti 2010. aastal majanduskriisi järel.

"Tegelikkuses nende abisaajate hulka tulevad inimesed täiesti tavalistest keskklassi perekondadest, kelle puhul on jäänud töötuks näiteks üks pereliige, aga nende pere kohustused on suuremad, kui sissetulekud," rääkis Kaing.

Toidupank töötab koostöös kohalike omavalitsustega, sealt saadakse igal nädalal abivajajate uuendatud nimekiri. Abi mõte on inimesed tagasi järjele aidata ja seda ei peaks häbenema, ütles Kaing.

Mullu jagati üle Eesti 1,87 miljonit kilogrammi toitu.