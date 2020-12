Ida-Virumaal jagatakse inimestele maske

Selleks, et pidurdada viiruse levikut, on Ida- ja Lääne-Virumaa piiril asuv Lüganuse vald jaganud kaubanduskeskuste juures inimestele kaitsemaske. Lisaks on tehtud ka selgitustööd, kuidas tuleks maski õigesti kanda. Alates laupäevast jagatakse maske tervel Ida-Virumaal.

Lüganusel vallas endas on nakatumiskordaja küll suhteliselt väike, kuid Lüganuse kriisikomisjoni juhi Andrea Eiche sõnul tuntakse piirivallana omalaadset vastutust, et Ida-Virumaalt koroona Lääne-Virumaale ei leviks. Maske jagatakse vastavalt inimeste vajadusele.

"Praegu me oleme lähtunud sellest, et kui nooremad inimesed tuleb poodi ja maski ei kanna, siis me anname ühe maski, sest ma arvan, et neil on võimekus maski osta olemas. Aga eakatele inimestele, kes ütlevad, et neil on probleeme, oleme andnud pakkidega või siis maske, mida saab mitu korda kasutada," ütles Eiche.

Lüganusel on juba oktoobrikuust käimas maskikandmisteemaline teavituskampaania HETK ehk "Hoia Ennast Teisi Kaitstes". Maksikandmise kohustuslikuks muutumisel hakati valla suuremate kaubanduskeskuse juures maske jagama ja ühekorramaski kandmisega seotud müüte kummutama.

"Inimesed ei tea, kui palju seda maski kasutada tohib ja kuidas seda kasutama peab. Me oleme näinud maske, mis on üht- või teistpidi tagurpidi ees. Oleme näinud maske, mis on läbi vettinud ja lausa mustad. Inimeste teadlikkust tuleb tõsta. Täna üks vanatädi ütles, et teate, neid maske saab ju pesta ka," rääkis Andrea Eiche.

Terviseameti ida regiooni osakonnajuhataja Marje Muusikuse sõnul saavad virulased aina paremini aru, et mask on kõige lihtsam viiruse leviku takistamise vahend.

"Olukord Ida-Virumaal ja - mis seal salata - kogu Eestis läheb aina hullemaks. Ja maski kandmine on avalikus ruumis, kus on inimesed tihedalt koos, kõige lihtsam moodus enda kaitsmiseks," ütles Muusikus.

Alates laupäevast jagatakse nädala aja jooksul maske ja infot nende õigesti kasutamise kohta kõikides Ida-Virumaa omavalitsustes. Laiali jagamiseks läheb 20 000 kaitsemaski, mille riigi toel soetas Ida-Virumaa omavalitsuste liit.