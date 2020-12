Pärnus toimus Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tänuüritus Iseseisvuse väljakul, kuhu olid kogunenud Pärnu-, Lääne- ja Saaremaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Värskes õhus saadi kokku mõistagi koroonaviiruse leviku tõttu ja silmapaistvad noored ja noortejuhid said oma auhinnad kätte Endla teatri rõdu kujutava mälestusmärgi juures. Rõdult kuulutati 1918. aastal välja iseseisev Eesti Vabariik, niisiis igati pidulik paik.



Kodutütarde peavanem Ave Proos ütles, et Kaitseliidu noorteorganisatsioonid Kodutütred ja Noored Kotkad korraldavad sellisel kujul vabariiklikku tunnustusüritust alles teist korda. "Meie jaoks on traditsioon alles uus, aga jätkub kindlasti järgnevatel aastatel. Iga maakond esitab vabariiklikule konkursile oma parimad," sõnas Proos.

Proos ütles, et parimate väljaselgitamine on raske ülesanne, sest kõik on väga tublid. Noorte jutu järgi on see juba nende eluviisiks kujunenud.



Aasta kodutütre nominendi Luise Alle sõnul on Kodutütarde organisatsioon nende aastatega saanud talle teiseks pereks. "Minu pere näib ka mind kodus väga vähe. Ma olen kogu aeg metsas, kogu aeg teen laagreid, käin ise laagrites. see ongi praegu minu elu. Ma naudin seda, mis ma teen ja ma ei kujutaks ette oma elu, kui ma ei oleks kodutütar," rääkis Alle.



Aasta noorkotka nominent Rando Nõmm lausus, et noorkotkaks olemine pakub talle palju uusi võimalusi. "Ma saan käia erinevates paikades ja riikides. Näiteks olen käinud Rootsis ja Leedus tänu sellele organisatsioonile. Ja saanud uusi kogemusi. Tahan edasi liikuda Kaitseliitu ja nüüd on selline aeg, kus peab minema ka kaitseväkke. Ehk tuleb see kohustus võtta ja ära käia," sõnas Nõmm.

Kodutütarde aasta noortejuht Maire Kruus ei osanudki esimese hoooga välja tuua, mis talle aasta noortejuhi tiitli tõi. "Ega ma ei oskagi öelda, mis ma nüüd nii erilist tegin. Ma arvan, et kõik need nominendid ja kõik meie noortejuhid on tublid," ütles Kruus.

"Me oleme noori kasvatanud, metsas käinud, laagreid korraldanud, matkamänge korraldanud," lisas ta veel.

Paljud Noorkotkaste ja Kodutütarde liikmed usuvad, et laagrites ja matkadel kogetu seob igavesti. Nii ütles ka Harju ringkonna salgajuht, aasta kodutütre nominent Kärt Roossaar. "Väga tihti nädalavahetuseti ma veedan aega teiste noorkotkaste, kodutütardega, rühmajuhtidega, ma tean, kui mul on mured, siis ma saan nende juurde minna. Kui on rõõmud, siis ma jagan neid. See kõik on selline ühtne," rääkis Roossaar.

Noorkotkad ja Kodutütred toimetavad traditsiooniliselt väljas. Viirus on jätnud jälje noorte tegemistesse - mitmed laagrid ja matkad on toimunud väiksemas mahus või ära jäänud.

Harju ringkonna noortejuht Piret Reinmann rääkis, kuidas ta sai positiivse koroonatesti tulemuse. "Igaks juhuks - pea valutas natuke, tegin testi ja selgus, et olen koroonapositiivne. Sain teada sama päeva hommikul, kui pidi algama laager," rääkis Reinmann.