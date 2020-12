Tartu turusiga Roosi sai selga jõulukostüümi

Tartu turusiga Roosi sai jõulupühade peatse saabumise puhul selga jõulukostüümi, mis viitab ka viiruseajale. Turusiga kannab jõulupärga ja punast maski ning iga tema sõra all on kingikarp, mis tähistab advendipühapäeva.

Roosi kostüümi mõte pärineb Eesti maaelumuuseumide kollektiivilt. Esimest korda pandi Roosi uhkelt riidesse möödunud aastal, kui turusiga sai selga lennunduskooli õpilase kostüümi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti maaelumuusemide müügi- ja kliendisuhete juht Jane Saarniit ütles, et Roosi puhul on sellel aastal kõige olulisem mask.

"Kuna viimased sündmused näitavad seda, et ka Tartumaal on olukord tõsine, siist otsustas ka Roosi, et ta võtab asja tõsiselt. Ja lisaks kutsume kõiki Tartu külastajaid, miks mitte teha ka head sellel aastal Roosile, et tuua ka Roosile toredaid kingitusi," rääkis Saarniit.