USA võttis kasutusele uue Lääne-Saharat hõlmava Maroko maakaardi

"See maakaart on Donald Trumpi kahepäevase avalduse käegakatsutav väljendus – tunnustada Maroko suveräänsust Lääne-Sahara üle," ütles suursaadik David Fischer.

Seejärel andis ta tseremoonial saatkonnas oma allkirja "uuele ametlikule USA valitsuse kaardile Maroko kuningriigist".

Kaart esitatakse Maroko kuningale Mohammed VI-le, lisas ta.

Lääne-Sahara on vaidlusalune ja jagatud endine Hispaania koloonia, mis on peamiselt Maroko kontrolli all ning kus kestavad pinged iseseisvust taotleva rühmitusega Polisario Rinne.

Marokost sai neljapäeval neljas araabia maa, mis tunnustas ametlikult Iisraeli pärast Araabia Ühendemiraate (AÜE), Bahreini ja Sudaani.

Vastutasuks täitis USA president Donald Trump Maroko aastakümnete pikkuse soovi ja tunnustas selle nõudlusi Lääne-Sahara üle.

Polisario mõistis USA sammu hukka. "USA president Donald Trump määratles Maroko osana midagi, mis (sellele riigile) ei kuulu," teatati avalduses.

Liikumine lubas oma võitlust jätkata, kuni Maroko väed taanduvad Lääne-Saharast.

Maroko naaberriigi ja Polisario Rinde peamise toetaja Alžeeria peaminister kritiseeris "välismanöövreid", mille eesmärk on tema sõnul Alžeeriat destabiliseerida.

"Nüüd on sionistliku poole huviks läheneda meie piirideni," ütles peaminister Abdelaziz Djerad, viidates Iisraelile.