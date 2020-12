Kõnelused Brexiti kaubandusleppe üle jätkusid ööl vastu pühapäeva.

"Kõnelused jätkuvad öösel, kuid praeguse seisuga pole EL-i esitatud pakkumine vastuvõetav," teatas ÜK valitsuse allikas.

"Peaminister ei jäta selles protsessis midagi proovimata, kuid ta jääb kindlaks selles: iga lepe peab olema õiglane ja pidama lugu põhimõttelisest seisukohast, et ÜK-st saab kolme nädala pärast suveräänne riik," ütles allikas.

"Ühisturu kaitsmine on Euroopa Liidu jaoks punaseks jooneks. Mida me oleme pakkunud Ühendkuningriigile austab Briti suveräänsust. See võib olla alus kokkuleppeks," ütles üks kõrgem Euroopa Liidu allikas.

Frost saabus kohtumisele Barnier`ga, Johnson ja von der Leyen kõnelevad telefoni teel

Suurbritannia pealäbirääkija David Frost jõudis pühapäeval Euroopa Liidu peakorterisse Brüsselis, et kohtuda pühapäeval oma EL-i kolleegi Michel Barnier'ga, kui kaalul on Brexiti-järgsete läbirääkimiste edasiminek või ebaõnnestumine.

Briti peaminister Boris Johnson ja Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen peavad hiljem päeva jooksul telefonikõne, kus tuleb otsustada, kas kokkulepe on käeulatuses või tuleb edasistest kõnelustest loobuda.

Johnson suurt lootust kokkuleppeks ei näe

Briti peaminister Boris Johnson ütles reedel, et see on äärmiselt tõenäoline, et kõnelustel kaubandusleppe üle edu ei saavutata. See tähendab ÜK ja EL-i kaubanduse reguleerimist alates järgmisest aastast taas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglite alusel.

Euroopa liidrid on olnud sama väheoptimistlikud ning kõneluste põhilised vaidluspunktid on jätkuvalt õiglase konkurentsi reeglid ja kalapüügiõigused Briti vetes.

Leppeta või mitte, Ühendkuningriik astub EL-i ühisturult ja tolliliidust välja 31. detsembri öösel, enam kui neli aastat pärast Brexiti referendumit, kus britid hääletasid EL-ist väljaastumise poolt.

Brexiti-meelsed toorid tahavad Johnsonilt tagatisi, et Briti merevägi saadaks alused ÜK akvatooriumi kaitsma.

See aitaks "ennetada Prantsuse ebaseaduslikku kalapüüki", ütles seadusandja Daniel Kawczynski, pälvides oma avalduse järel poolehoidu, kuid ka kriitikat isegi konservatiivide seas.

Konservatiivse Partei parlamendiliige Tom Tugendhat kirjutas Twitteris, et hetkel on oht mürgitada Suurbritannia ja Prantsusmaa suhteid.

Vastuseis Inglise kanalis oleks kasulik vaid ÜK vaenlastele, ütles endine Briti armee kapten ja praegune parlamendiliige Tobias Ellwood.

"See pole enam Elizabethi ajastu. See on globaalne Suurbritannia," ütles ta. "Me peame liite looma, mitte neid lõhkuma," lisas ta.

Briti kalavete patrullalused tagavad juba ÜK ja EL-i kalapüügiseadusest kinnipidamist. Briti kaitseministeeriumi teatel on nad viinud läbi põhjaliku ettevalmistuse erinevateks Brexiti-järgseteks stsenaariumideks alates 1. jaanuarist. Üleminekuperioodi sujumiseks on nad valmisolekusse viinud 14 000 töötajat.

Kaitseministeeriumi teatel on neli patrullalust osa kindlatest jõustamismeetmetest, et kaitsta ÜK õigusi sõltumatu rannikuriigina, samuti on tagatud ka järelevalve helikopteritega.

WTO reeglid tähendaksid kahe poole kaubandusele tariife ja kvoote, mis tõstaksid ettevõtete ja tarbijate jaoks hindu. Samuti tähendaks see piirikontrolli taastamist esimest korda mitmekümne aasta jooksul.